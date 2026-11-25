VIDEO / Guardiola: “Il no all'Italia? Mi sono vergognato, avrei accettato solo in un caso…”

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L'Inter scende in campo tra poco a San Siro contro lo Stoccarda. Dopo il pareggio di Bergamo con l'Atalanta, la squadra di Chivu vuole reagire e trovare i tre punti in Champions. Ne ha parlato Costacurta negli studi di Sky Sport:

"Sarebbe meglio sistemare le cose oggi. Più importante per l'Inter che per lo Stoccarda che ha calendario più semplice. Sottolineo una cosa: Carlos Augusto dopo il gol di Bologna ha fatto 7 partite da titolare, non sempre al posto di Dimarco. Titolare anche col Brasile. Per tutti sta diventando importante".

"Pensavo che gli inglesi potessero aiutare di più la squadra. Sono giocatori che in passato hanno fatto bene, anche secondo me non sono ancora stati convincenti. Ma non vuole dire che non potranno esserlo da qui in avanti".

"Esposito? Pio ha fatto 8 gol in 5 partite contro Atalanta, Belgio, Francia, Como e Feyenoord. Questo conta, conta contro chi l'ha fatti... A chi somiglia? Vieri ha fatto un nome: ha parlato di una specie di Luca Toni. Io non lo trovo così lontano".

Sicuramente l'Inter ha pensato di averla vinta. Vuol dire che ha dei cali di tensione. De Vrij e Acerbi è gente che ti svegliava.