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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Inter-Stoccarda, Billy Costacurta ha parlato così del match:

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"L'Inter ha fatto una grande partita, era difficile oggi, affrontare una squadra diversa è sempre difficile. Hanno fatto bene quello che dovevano fare, era una partita da vincere e sono stati anche convincenti come attenzione che era la cosa che interessava di più forse"

Su Lautaro

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"L'ho sempre visto come un giocatore molto determinato, con un'attitudine straordinaria. Ho sempre pensato che fosse un vero capitano. Lautaro è un capitano vero, guida addirittura il pressing"

Sull'Inter

"Hanno fatto clean sheet per tre partite di fila in Champions e invece hanno preso 4 gol con l'Atalanta, evidentemente si sono rilassati. L'Inter resta una squadra pericolosissima"