Al Club su Sky Sport, l'ex difensore Alessandro Costacurta ha parlato così della vittoria dell'Inter in rimonta contro la Fiorentina per 2-1.

Alessandro Cosattini
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Inter-Fiorentina: la vittoria non cancella lo scandalo degli scandali. Thuram meglio di Lukaku prime

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Al Club su Sky Sport, l'ex difensore Alessandro Costacurta ha parlato così della vittoria dell'Inter in rimonta contro la Fiorentina per 2-1 (qui le pagelle del direttore Mari).

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“Sono rimasto ammirato dall’Inter io. Tante palle gol, la grande attitudine. La squadra crea, non so se avete visto oggi: 33 tiri verso la porta avversaria, oltre 3 di expected goal. Una squadra che sa soffrire, ha sofferto soprattutto di errori individuali. Si può migliorare con lavoro e analisi e infatti sta migliorando”.

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