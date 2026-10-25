Al Club su Sky Sport, l'ex difensore Alessandro Costacurta ha parlato così della vittoria dell'Inter in rimonta contro la Fiorentina per 2-1.
Inter-Fiorentina: la vittoria non cancella lo scandalo degli scandali. Thuram meglio di Lukaku prime
Al Club su Sky Sport, l'ex difensore Alessandro Costacurta ha parlato così della vittoria dell'Inter in rimonta contro la Fiorentina per 2-1 (qui le pagelle del direttore Mari).
“Sono rimasto ammirato dall’Inter io. Tante palle gol, la grande attitudine. La squadra crea, non so se avete visto oggi: 33 tiri verso la porta avversaria, oltre 3 di expected goal. Una squadra che sa soffrire, ha sofferto soprattutto di errori individuali. Si può migliorare con lavoro e analisi e infatti sta migliorando”.
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