Negli studi di Sportitalia si è discusso della prestazione dell'Inter in Champions League contro il Real Madrid. Michele Criscitiello non ha risparmiato critiche ai nerazzurri:

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui "Mi sto prendendo una marea di insulti dagli interisti perché mi sono permesso di dire che l'Inter doveva prenderne 5 o 6 dal Real Madrid. Se rivediamo la partita, possiamo fare l'analisi di tutto il match. Li poteva anche fare? Questo è ovvio. Dopo 23' era sotto 2-0, in teoria chi deve fare la partita è quella sotto 2-0. Ovvio che poi cambia la percentuale del possesso palla e il conto dei tiri in porta ma non c'è stata storia. Io continuo a dire che l'Inter non può farsi due autogol in 23' per la presunzione che ha messo in campo quando sai benissimo che devi ridurre i rischi quando affronti il Real Madrid"

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Interviene anche Tancredi Palmeri: "Non sono d'accordo perché è vero che l'Inter se li è fatti da soli quei due gol ed è deleterio, in Champions non puoi. Però si parla di Como come squadra europea, come gioca. Bene, è esattamente così che ha provato a giocare l'Inter e nel provarci ha lasciato per strada qualcosa, sbagliando, continuando a provarci ed è il motivo per cui poi si è sbilanciata nel secondo tempo. L'errore di Martinez è pazzesco, anche quello di Jones, quelli sono errori, ma è giusto che l'Inter sia andata al Bernabeu a giocarsela col Real. Pensavo che si sarebbe giocata nella metà campo dell'Inter con l'Inter a fare da incudine, è stato proprio il contrario"

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Michele Criscitiello spiega: "Se ottengo un vantaggio dalla ripartenza dal basso perché faccio sbilanciare l'avversario, lo vado a prendere in contropiede e riesco a farlo aprire e forse arrivo a fare gol, mi va bene ed è una giocata. Ma se la devi estremizzare e sai che il beneficio è molto eventuale e il rischio è molto concreto, io non lo farei mai. La costruzione dal basso quando è rischiosa non si deve fare, ci sono contesti e contesti, al Bernabeu non la puoi fare. Se vuoi fare questa cosa, il tuo portiere deve avere due palle così, grande esperienza e capacità con i piedi, Martinez è alla terza presenza e al Bernabeu non gliela puoi chiedere e lui non si deve prestare"