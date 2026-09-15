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Intervenuto durante il podcast Numer1, Giuseppe Cruciani, speaker radiofonico, ha parlato così verso la sfida tra Roma e Inter di sabato prossimo: "Stavo notando prima i gol subiti dalla Roma: uno. Ha un gran portiere, mentre l'Inter invece ha problemi in porta: è una squadra molto forte, in questo momento la Roma sembra essere l'unica rivale. Però l'Inter ha subito sei gol: tra le prime 6 è quella che ne ha subiti di più.

Ha un problema, una difesa che non sembra in questo momento solidissima: forse c'è ancora qualcuno fuori forma. E in porta deve ancora trovare una soluzione all'altezza. La Roma ha preso un gol, il campionato si vince anche così: non sembra avere punti deboli.

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Ha qualche ricambio in meno dell'Inter, ma non tantissimi: ha gli stessi impegni e in questo momento non ha un punto debole. Se Martinez è un problema per l'Inter? Sì, sicuramente: io ho detto che non è all'altezza dell'Inter. Dopo quattro giornate mi sembra Roma-Inter: la Roma ha una difesa fortissima, in questo momento è più affidabile di quella dell'Inter. A me ha impressionato questa qua, la Roma ha una solidità difensiva clamorosa".