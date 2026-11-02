Intervenuto al podcast Numer1, Giuseppe Cruciani ha parlato così di Inter dopo il KO nel derby:

"Il problema dell'Inter lo vorrei un po' ridimensionare: i tifosi dell'Inter sono arrabbiati per aver perso l'ennesimo derby ma l'Inter ha dei punti in più rispetto all'anno scorso, 4 punti in più rispetto all'anno scorso, la media gol fatti/subiti è più o meno uguale, di cosa parliamo? Nessuno si aspettava una cavalcata dall'inizio alla fine, chi lo pensava era cretino e non conosce il campionato italiano. L'Inter ha dei punti in più, la questione dell'approccio è una cosa ridicola. Appeno sento la parole approccio… Ma che cazzo vuol dire? Non è che uno entra in campo e non gioca a pallone. Non è approccio, è casualità totale che abbia preso i gol all'inizio. Ma i nuovi, gli inglesi che hanno comprato, non hanno portato nulla"

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Ci sono alcuni che cominciano a criticare Chivu: Chivu è il migliore allenatore possibile dell'Inter, questo è quello che penso io. I vecchi sono un po' usurati, non sono all'altezza e sto parlando di Barella in primis, anche Calhanoglu e Dimarco, c'è il piccolo grande problema del portiere e i nuovi hanno dato poco. E nonostante tutto, l'Inter è lì, ha 4 punti in più rispetto all'anno scorso, è quasi un miracolo. Cosa si vuole rimproverare all'Inter? Di non aver ammazzato il campionato. E gli manca il suo uomo migliore, Lautaro"

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La pancia piena? Se vogliamo dare questa spiegazione, allora ingaggi uno psicologo. Hanno preso 3 giocatori, hanno detto che era stato fatto un mercato della Madonna, Spence è stato il migliore in campo nel derby, sono tutti bravi ma per adesso dopo 10 partite di campionato e 3-4 di Champions i nuovi hanno dato 10 su 100, i vecchi non hanno un rendimento alto e pensiamo che l'Inter sia in difficoltà. A parte la Lazio, l'Inter ha 4 punti in più dell'anno scorso. Ma questo campionato lo può perdere solo la Roma, è certamente la squadra più forte, ha sbagliato pochissime partite, l'unica sconfitta è contro il Real Madrid, ha dominato tutte le partite tranne pochi momenti come con il Napoli. Svilar se giocasse nell'Inter sarebbe tutta un'altra cosa. La Roma se non vince lo scudetto è perché succede qualcosa di strano, è quasi impossibile non vinca la Roma"