Inter, la spina che si stacca e le colpe di Chivu. Il sistemico Calhanoglu e il dilemma Stankovic

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Giuseppe Cruciani torna ad attaccare Lele Adani, e lo fa nell'ultima puntata di Numer1 Podcast. Il conduttore radiofonico, parlando del Frosinone di Alvini e della sconfitta dei ciociari a San Siro contro il Milan, ha infatti detto:

"Il Frosinone? Allora, c'è un signore che Lele di nome e Adani di cognome che nei giorni scorsi ha definito Alvini un generatore di magia, che non vuol dire un cazzo solo perché fa figo. Lui è un genio da questo punto di vista. Penso che Alvini sia una vittima dell'effetto Adani. Ho grande stima di uno che è nato dal basso, ma secondo me si è montato un po' la testa per come ha perso col Milan".

"I tifosi del Frosinone vogliono che vai a Milano e che in qualche modo cerchi di portarla a casa. Non è roba da Frosinone prendere 5 gol in contropiede. Questa è la conseguenza degli elogi che riceve".