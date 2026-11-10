Intervenuto ai microfoni del podcast Numer1, Giuseppe Cruciani, speaker radiofonico, ha parlato così della vittoria netta dell'Inter con il Como: "Quello che fa l'Inter sembra la normalità, tutti si aspettano che sia prima, che domini il campionato: ricordiamoci però da dove viene questa Inter, dalla sconfitta in finale col PSG.

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Sembrava un'Inter squassata, distrutta, vecchia, con giocatori da vendere: ha perso solo una partita col Milan, è in corsa su tutto e si è rimessa in moto con due vittorie con Feyenoord e Como, che sembrava una specie di rullo compressore. Se uno deve scoprire il segreto dell'Inter, secondo me è uno solo: il suo allenatore.

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Chivu ha delle capacità psicologiche e umane superiori a qualsiasi altro allenatore: ragazzi dell'Inter, tenetevelo stretto perché sarà il vostro allenatore del futuro. Io sono andato a vedere la partita e devo dire che sembrava un'altra squadra il Como, soprattutto rispetto a Lens: ti assicuro che l'unica occasione vera è stata a 5 minuti dalla fine, non è mai entrato in area di rigore. Percentuali scudetto? Per me 55% Roma e 45% Inter".