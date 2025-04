Cucciari: “Barella, livello stratosferico ma Rovella può diventare come lui”

Leao e Vlahovic

"Leao non lo cederei, è un talento che ha fatto vedere qualcosa d'importante. E' discontinuo per vari motivi, ha sicuramente a che fare con una difficoltà societaria in casa Milan, ma se vuoi fare qualcosa d'importante devi ripartire da lui. Vlahovic è un 2000, non va sottovalutato questo. E' un giovane che ha dimostrato potenzialità enormi, può migliorare ma è un signor centravanti. Prima di privarmene guarderei il mercato, dovresti spendere soldi importanti per rimpiazzarlo. Tutti hanno bisogno di allenatore e ambiente giusto, perché il calciatore va coccolato. Prima di cederli ci penserei un po'".