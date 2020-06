Sky – Inter, curiosità sulla firma di Hakimi. La soddisfazione dell’intermediario

Hakimi ha firmato il suo contratto con l’Inter. È stato il suo giorno, come vi abbiamo raccontato. Il giocatore è arrivato a Milano questa mattina, al Prime di Linate, e poi è iniziato il suo iter: visite all’Humanitas, pranzo e Coni.

Il calciatore ha firmato il suo contratto non nella sede dell’Inter ma in un noto albergo di Milano che lo ha ospitato. L’intermediario della trattativa, Davide Lippi, ha mostrato un sorriso di soddisfazione all’uscita dell’hotel dove si è visto accompagnato dal segretario del club nerazzurro. “Operazione importante, da 40 mln di euro + cinque di bonus. Contratto di cinque anni al ragazzo. Si approfitta anche in questo caso della famosa legge per il rientro dei talenti per pagare meno tasse, si paga meno lordo e si può dare di più al netto al giocatore e si diventa più competitivi”, ha spiegato Luca Marchetti a Skysport.

(Fonte: SS24)