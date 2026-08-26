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Sarà il Teatro alla Scala di Milano a ospitare il 2 settembre il Gran Galà del Calcio AIC 2026, l'appuntamento dedicato ai protagonisti della stagione calcistica italiana. La serata, organizzata dall'Associazione Italia Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio Serie A e con il patrocinio del Comune di Milano, prenderà il via alle 19 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e, dalle 21.20, in chiaro su TV8.

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La scelta della Scala, simbolo dell'eccellenza culturale italiana nel mondo, conferisce ulteriore prestigio alla manifestazione. Tra gli appuntamenti più attesi il premio "Vota il Gol", dedicato alla rete più spettacolare della stagione 2025-2026 e scelto dai tifosi. "Una preziosa sinergia istituzionale che non solo testimonia il grande prestigio raggiunto dal premio nel panorama calcistico, ma ne accresce ulteriormente il valore e la centralità", sottolinea il presidente Aic Umberto Calcagno parlando della collaborazione con la Lega Serie A. Per il direttore generale dell'Assocalciatori Gianni Grazioli si tratta di "un riconoscimento speciale perché nasce dal voto di chi vive quotidianamente il nostro sport: i calciatori che giudicano i propri colleghi rendono il premio autentico, che esalta il merito".

"Abbiamo scelto di affiancare l'AIC nell'organizzazione del Gran Galà del Calcio, un appuntamento di prestigio per tutto il nostro movimento", rimarca il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, spiegando che "la crescita della Serie A passa anche dalla capacità di fare sistema". L'ad della Lega, Luigi De Siervo, definisce la Scala "una location simbolo dell'eccellenza italiana", sottolineando come la Serie A sia "il palcoscenico in cui le nuove stelle del calcio internazionale mettono in mostra il loro talento".

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Nel corso della serata saranno assegnati i premi per Portiere, Difensori, Centrocampisti e Attaccanti dell'Anno, dai quali uscirà il Migliore Assoluto. In palio anche i riconoscimenti per Allenatore, Arbitro e Società dell'Anno e per i migliori giovani di Serie A e Serie B. Tra le shortlist, per l'Allenatore dell'Anno figurano Cristian Chivu, Cesc Fabregas e Gian Piero Gasperini; per l'Arbitro dell'Anno Andrea Colombo, Daniele Doveri e Maurizio Mariani. In corsa per la Società dell'Anno Como 1907, Inter e Roma. Tra i portieri Marco Carnesecchi, Mike Maignan e Mile Svilar. Tra i difensori Manuel Akanji, Alessandro Bastoni, Gleison Bremer, Federico Dimarco, Denzel Dumfries, Mario Gila, Marco Palestra, Evan Ndicka, Oumar Solet e França Wesley. Tra i centrocampisti Hakan Çalhanoğlu, Manu Kone, Scott McTominay, Luka Modric, Adrien Rabiot e Piotr Zielinski. Tra gli attaccanti Rafael Leao, Lautaro Martinez, Donyell Malen, Nico Paz, Marcus Thuram e Kenan Yildiz.

L'edizione 2026 renderà inoltre omaggio ai vent'anni dal trionfo dell'Italia ai Mondiali del 2006, con una celebrazione dedicata ai protagonisti di quella storica vittoria.