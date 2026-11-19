Alcune dichiarazioni rilasciate da Antonio Conte a Cronache di Spogliatoio fanno sognare una buona fetta di tifosi della Juve. Il tecnico ha dichiarato che "prima o poi il cerchio si dovrà chiudere con la Juventus, io so di avere lasciato qualcosa". Dalle colonne del Giornale, Tony Damascelli commenta così le parole dell'ex tecnico dell'Inter.

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"Zinedine Zidane non ha escluso il ritorno. Andrea Agnelli fa circolare la voce che nel futuro potrebbe ripresentarsi alla presidenza della società bianconera e intanto fa affari con Giorgio Chiellini. Per ultimo si mette in fila Antonio Conte. Sembra che la Juventus sia un albergo a ore, la porta girevole permette entrate e uscite, dipende dal tipo di cliente. Il fuoriclasse francese scelse, da calciatore, il Real Madrid e la sua storia, già gloriosa, si trasformò in leggenda. Il presidente è uscito dalla Juventus a seguito di vicende giudiziarie che hanno riguardato la gestione finanziaria del club, di certo nessuno può mettere in discussione la sua appartenenza, di famiglia e di passione, alla Juventus ma, allo stato dell’essere, risulta davvero improponibile un ritorno al passato. Poi c’è il salentino, attualmente disoccupato".

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"Per chiudere il cerchio, come sostiene, si dovrebbe capire e sapere chi l’abbia aperto, basterebbe sfogliare gli archivi, il “prima o poi” nella vita spesso significa “troppo tardi”. Una parte cospicua della tifoseria bianconera non aspetta altro, avendo la memoria a gettone ha dimenticato pensieri e parole del suddetto, già in epoca juventina, poi ribaditi in altri siti".

"Lo stesso allenatore, forse per un refuso freudiano, dice di essere una «persona dritta », probabilmente, nella pronunzia è saltata una vocale all’aggettivo, voleva dire “diritta”, almeno così si pensa, anche se il curriculum dovrebbe portare ad altre riflessioni. Ma c’è un ma, la Juventus, al di là dei problemi della squadra, è tornata solida, John Elkann non ha la stessa “comunicabilità” dei suoi illustri parenti ma la sua fermezza non tollererà più certi comportamenti, il ricordo del disprezzo rivolto alla società resta aperto. Il cerchio è già chiuso".