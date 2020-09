Damascelli: “Caso Suarez? La Juve a Perugia perse uno scudetto, ora rischia la faccia”

Si continua a parlare dell’esame di italiano sostenuto da Luis Suarez a Perugia qualche giorno fa. Tony Damascelli, editorialista de Il Giornale, si è concentrato sulla posizione della Juventus: “Tutta la vicenda si potrebbe riassumere nella frase storica di Emilio Fede a commento di una figura… ma oltre al ridicolo, all’imbarazzo, alla sgradevolezza di questa storia, c’è una riflessione doverosa. La Juventus dovrebbe accentuare la propria attenzione e prudenza in qualsiasi azione intenda sviluppare. Si è campioni anche per questo. A Perugia ha perso uno scudetto. A Perugia non può perdere la faccia”.