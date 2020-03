Damascelli: “Inter, Zhang cafone. Con il coronavirus aumentata la tensione. E’ l’effetto Conte”

Tra le righe del suo articolo per il Giornale, il giornalista Tony Damascelli ha criticato l’atteggiamento, in casa Inter, del presidente Steven Zhang e del tecnico Antonio Conte, reo, secondo lo stesso Damascelli, di aver alzato troppo i toni. Ecco le sue parole:

“Scomparso il titolo dell’inno è rimasta la sostanza. Pazza Inter, non la voleva più Conte, presentandosi al popolo nerazzurro stufo di bizzarrie e risultati poveri. In verità la gioia infinita che dura una vita deve fare i conti non tanto con la classifica che è comunque buona, ma con le mattane (trattasi di sfrenata allegria, il salentino non s’adombri come usa fare) di Conte e le imprevedibili e cafone esternazioni del giovane presidente Zhang. Conte soffia nell’aria, lo fa come gli è abitudine. L’arrivo del virus, il caos dei calendari proprio alla vigilia della sfida diretta con la Juventus, ha fatto tracimare la tensione già di suo ai massimi, con l’effetto domino sul presidente e l’imbarazzo dell’amministratore delegato. Nessuna sorpresa, è l’effetto Conte, se lo conosci non lo eviti perché è il migliore in circolazione ma devi anche essere pronto ad affrontarne le conseguenze“.

(Fonte: il Giornale)