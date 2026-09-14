Il club rossoblù interviene dopo l’incidente stradale che ha coinvolto il calciatore: “Sarà regolarmente in gruppo alla ripresa degli allenamenti”
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Il caso Daniel Maldini continua a tenere banco. Dopo le indiscrezioni delle ultime ore, il Cagliari ha fatto chiarezza con un comunicato ufficiale.
Il calciatore è rimasto coinvolto in un incidente stradale nella notte fra sabato e domenica e ai controlli effettuati dalle autorità.
Il comunicato del Cagliari
"Il Cagliari Calcio comunica che il calciatore Daniel Maldini, a seguito delle notizie emerse a mezzo stampa nelle ultime ore, è stato sottoposto a controlli tossicologici. Tutti i test effettuati hanno dato esito negativo”.
Cagliari, Maldini in gruppo
“Il calciatore sarà regolarmente presente in gruppo oggi pomeriggio alla ripresa degli allenamenti in vista dei prossimi impegni della squadra".
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