Il caso Daniel Maldini continua a tenere banco. Dopo le indiscrezioni delle ultime ore, il Cagliari ha fatto chiarezza con un comunicato ufficiale.

Il calciatore è rimasto coinvolto in un incidente stradale nella notte fra sabato e domenica e ai controlli effettuati dalle autorità.

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Il comunicato del Cagliari

"Il Cagliari Calcio comunica che il calciatore Daniel Maldini, a seguito delle notizie emerse a mezzo stampa nelle ultime ore, è stato sottoposto a controlli tossicologici. Tutti i test effettuati hanno dato esito negativo”.

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Cagliari, Maldini in gruppo

“Il calciatore sarà regolarmente presente in gruppo oggi pomeriggio alla ripresa degli allenamenti in vista dei prossimi impegni della squadra".