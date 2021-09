Darmian: “C’è poco da dire, abbiamo creato tanto. Non penso che una partita…”

Le parole del giocatore nerazzurro ai microfoni di Inter TV

Matteo Darmian ha parlato ai microfoni di Inter TV: "Sconfitta immeritata? Penso di sì. C'è poco da dire. Il gol è arrivato dopo una grandissima prestazione da parte di tutti. Fin dal primo minuto abbiamo dimostrato quello che volevamo, portare a casa questa partita. Siamo scesi in campo con la giusta determinazione, abbiamo creato tanto. Purtroppo non siamo riusciti a sbloccare il risultato e abbiamo concesso un gol che ci ha condannato. Qualificazione? Non penso che una partita ci debba togliere le nostre certezze. Sono sicuro che se giocheremo le prossime partite come questa non avremo problemi a passare il turno. Quando indosso questa maglia cerco sempre di dare il massimo per la squadra, per la società e per i tifosi. Cerco di farmi trovare pronto".