Serie A, aumentano i prezzi degli abbonamenti Dazn: ecco i costi aggiornati

Aumenta il costo degli abbonamenti di Dazn. Ad annunciarlo è la stessa azienda che detiene i diritti TV della Serie A.

"L'aumento non vale solo per chi decidesse di abbonarsi adesso. Ma varrà anche per chi ha un abbonamento in scadenza (ad esempio chi a gennaio di un anno fa hanno scelto l’annuale). Questi utenti riceveranno una comunicazione via email che certificherà l’aumento delle tariffa mensile dal mese successivo alla scadenza", sottolinea Repubblica che poi entra nel dettaglio.