Intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, Maurizio De Giovanni ha commentato così il KO del Napoli per 3-2 contro l'Inter in rimonta:

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui “Io da ieri ho riportato delle cose positive e delle cose negative. Le cose positive sono che il Napoli regge il confronto con l'Inter. Era una cosa che non mi aspettavo necessariamente. Pensavo e penso che l'Inter sia in assoluto la squadra più forte, con distacco, del campionato italiano e che si sia rinforzata adeguatamente. Ho visto la formazione, ho visto che l'Inter teneva fuori due o tre elementi della squadra titolare. Martedì deve andare a Madrid con il Real, si fa due conti, vuole andare fino in fondo anche in Champions e quindi si presenta così. Io credevo che il Napoli fosse più distante dall'Inter. Invece il Napoli non è stato distante dall'Inter. Dopo essersela giocata, ha retto il confronto più che positivamente e questo va detto.

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Cosa positiva, cosa negativa? Io non credo che una squadra che abbia delle ambizioni di vertice possa trovarsi 2-0 al sessantesimo e perdere la partita. È una cosa che può succedere a una squadra media, a una squadra piccola. Può succedere al Bologna, può succedere all'Udinese di andare in vantaggio per 2-0 e poi subire il ritorno di una squadra assai più forte. Se tu hai una squadra che non è assai più debole dell'avversario e fai 2-0, non perdi la partita. Perdi la partita perché? Perché nel Napoli entrano Lucca, Neres, Gilmour, nell'Inter entrano Thuram, Bonny, Çalhanoğlu.

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Perdi la partita perché metti in campo un giocatore assolutamente inadeguato, in questo momento, a questo tipo di confronto e infatti, nonostante sia quasi due metri, prende un gol di testa sbagliando il tempo dell'intervento in maniera clamorosa, evidente. Perdi perché ti abbassi praticamente nell'area piccola, senza nemmeno più tentare di andare avanti, consentendo all'Inter di attaccare in dieci, praticamente senza farle paura, nonostante tu abbia ancora altre occasioni. Occasioni che sbagli perché capitano sul piede di Lucca e non di Gabriel Jesus, capitano sul piede di Anguissa e non di McTominay e quindi non riesci a mettere a segno il colpo del KO.