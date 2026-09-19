Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Stefano De Grandis ha parlato così di Roma-Inter partendo da Lautaro e Thuram titolari:

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"Lautaro-Thuram formano una coppia fantastica, Thuram sta tornando in forma anche se Pio Esposito resta una certezza per la Nazionale. Forse il gap tra l'Inter e le altre si è accorciato, l'Inter finora ha giocato con personalità anche col Real Madrid, in difesa qualcosa regala m poi sa palleggiare, sa recuperare anche quando va sotto e quindi resta una squadra al top in Italia"

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Sui portieri

"Provedel è assolutamente affidabile ma l'Inter ha fatto una scommessa su Martinez, la abbandonerà nel momento in cui sarà certa che Martinez non dia più garanzie e in quel caso Provedel è affidabile. Non credo all'alternanza di cui si parla, o Martinez le fa quasi tutte o perde il posto o come fece Maximiano alla Lazio con Provedel. Martinez è criticabile per la papera contro l'Udinese, contro il Real non è un errore tecnico di un portiere, è di valutazione di un giocatore, è grave perché porta al gol"