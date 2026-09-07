Intervenuto negli studi di Sky Sport, Stefano De Grandis ha parlato così dell'Inter, a punteggio pieno dopo tre giornate di campionato:

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"Inter e Roma sono prime meritatamente, sono due squadre simili anche perché hanno di rimonta nel finale anche se entrambe l'avevano impostata bene. L'Inter aveva attaccato nel primo tempo, aveva giocato bene e poi ha preso un gol per una sbavatura difensiva, bravo il Napoli ad approfittarne e a fare il 2-0 subito dopo. A quel punto è difficile pensare ad una rimonta completa anche se mancava una mezz'oretta, l'Inter si è messa lì rovesciando le caratteristiche dell'anno scorso quando, negli scontri diretti, una volta andata sotto l'Inter si squagliava. Dalla Coppa Italia col Como poi ha fatto una cosa simile, riscoprendo la coppia d'attacco.

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Ho sentito che qualcuno parlava quasi di un sorpasso di Pio Esposito. Non credo sia mancare di rispetto a Pio Esposito se diciamo che Thuram è ancora il titolare in questa Inter. Esposito sta facendo bene ma Thuram è un signor giocatore. E Lautaro questi gol li fa sempre, il primo è fantastico, il secondo in spaccata. Lautaro fa sempre la differenza, Thuram segna di testa e poi sfiora anche la doppietta. E attenzione, esiste un'Inter con e una senza Calhanoglu"