"Io per 40 anni con 400 film non ha mai avuto un insuccesso, ho sempre vinto e stravinto: uscivamo a Natale con tanti film in concorrenza, arrivavamo sempre tra i primi tre. Io sazio? No, sono sempre affamato: non si deve creare la noia della continuità, ma la primizia e l'incoscienza dell'imprevisto". Dai microfoni di Radio Crc, Aurelio De Laurentiis parla nelle prime ore da presidente anche del quarto scudetto del Napoli, e ribadisce che non vuole fermarsi qui, anche se sulla Champions "non posso promettere nulla. Ma il Napoli c'è, è forte e crescerà sempre di più".