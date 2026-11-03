L'attaccante spagnolo del Tenerife ha perso la vita a 30 anni dopo uno scontro di gioco

Fabio Alampi
Schermata 2023-12-21 alle 18.55.21

VIDEO / Ceferin: "Superlega torneo chiuso, campioni nazionali partono da terza serie"

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

La UEFA ha disposto un minuto di silenzio prima di tutte le partite delle competizioni europee in programma questa settimana in memoria di Jesús de Miguel Alameda, l'attaccante spagnolo del Tenerife che ha tragicamente perso la vita dopo uno scontro di gioco con Jesús Owono, portiere dell'Andorra.

jesus de miguel

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti