L'attaccante spagnolo del Tenerife ha perso la vita a 30 anni dopo uno scontro di gioco
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La UEFA ha disposto un minuto di silenzio prima di tutte le partite delle competizioni europee in programma questa settimana in memoria di Jesús de Miguel Alameda, l'attaccante spagnolo del Tenerife che ha tragicamente perso la vita dopo uno scontro di gioco con Jesús Owono, portiere dell'Andorra.
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