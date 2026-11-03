VIDEO / Chivu: "Credo in questa squadra, sono campioni. Ottavi? Siamo in corsa, servono..."

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I due giornalisti, Giuseppe Pastore e Riccardo Trevisani, discutono del valore di alcuni giocatori della rosa dell'Inter. Nel mirino anche il portiere Martinez.

Pastore: "C'è una certa sopravvalutazione generale nei confronti di Diouf. Va bene che Diouf ha dei mezzi ma non può giocare ovunque. Cioè Diouf che fa il sottopunta mi è sembrata una mossa un po' improvvisata. Cioè io davvero sarei partito con Zielinski e un altro, magari anche Barella. Magari Sucic, magari Mkhitaryan".

Trevisani: Anche perché Diouf messo lì consente a Spence di stare in campo. Non vorrei ripetere quello che è successo. Cioè ribadisco il concetto del 20 di agosto, coi soldi di Spence e Curtis Jones compri un portiere che è un'altra cosa che sarebbe servita sabato sera all'Inter. È responsabile Martinez sui gol? Lo vedi che è lì per essere impallinato. Non ha la forza per reagire. Cioè tu hai visto Provedel due partite, vedi una differenza con Martinez dal punto di vista del linguaggio del corpo. E il 3 a 1 chiaro che Moreira tira bene e l'errore lo fa Barella a concedere la punizione nel momento in cui l'Inter sta giocando meglio del Milan, ma se non pari a un metro dal palo, levate. Cioè spostati, mettiamone una sedia, guarda, se la colpiscono bene, se no niente perché non puoi prendere il gol a tanto così dal primo palo, eh. Non si può fare, non si può fare.

Quindi ribadisco il concetto, 30 Spence, 30 Jones, 65, 45, 50 alla Roma per Svilar, all'Atalanta per Carnesecchi e prendi un esterno tipo Favasuli, cioè tanto comunque non è peggio di Luis Henrique. Ci siamo? Ok.

Quindi ci sono stati degli errori secondo me nella gestione e nella costruzione. Ha fatto degli errori Chivu ma nel complesso generale tra l'Inter che da sette anni è la squadra migliore d'Italia e Chivu che ha la miglior media punti della storia dell'Inter me la prenderei un tantinello di più con i calciatori, virgola quanto manca Lautaro.