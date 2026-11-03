"L'Inter si unisce al cordoglio per la tragica scomparsa di Jesús de Miguel, calciatore del CD Tenerife". Recita così sul sito ufficiale una nota del club nerazzurro dopo il comunicato di questa mattina sulla morte del calciatore che era ricoverato in terapia intensiva dopo uno scontro di gioco con il portiere avversario che era intervenuto a centrocampo.

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Una ginocchiata accidentale in pieno petto, il calciatore che si era prima rotolato a terra ed era poi rimasto immobile. Lo avevano subito soccorso e stabilizzato in ospedale, ma le conseguenze sono state letali.

Il giocatore è morto a trent'anni e anche la società milanese si unisce al cordoglio del mondo del calcio nei confronti della squadra spagnola e della famiglia del ragazzo. "Il Club si stringe attorno alla famiglia del calciatore spagnolo, al suo club e ai suoi compagni di squadra in questo momento di profondo dolore", prosegue la nota dei nerazzurri.

(Fonte: inter.it)