De Paola: “Stasera si giocherà per il golletto, ma l’Inter ha più possibilità di farlo”

Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Paolo De Paola, giornalista, ha analizzato così il derby d'Italia di questa sera: "L’Inter ha la rosa più forte e il centrocampo di maggior qualità ma ha problemi di numeri in difesa, la Juve sta prendendo coraggio ma non sa segnare. Chiesa piace a sinistra (come gioca in Nazionale) anche se Allegri lo piazza avanti come seconda punta. La sintesi è questa: entrambe giocheranno per il golletto di differenza ma l’Inter ha più possibilità di segnarlo. Una sfida di corto respiro. In ogni caso perdere non significa nulla".