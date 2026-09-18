Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola, giornalista, ha espresso il suo punto di vista su Roma-Inter:

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"E' una partita complicata, bisogna capire un po' di cose. Entrambe possono mettere le cose al proprio posto. L'Inter deve vincere, la Roma se vuole seriamente candidarsi per lo Scudetto deve fare la stessa cosa. Prevedo una partita che alla fine vincerà l'Inter, con una Roma che in qualche modo potrà far vedere qualche lacuna difensiva. L'Inter ne ha presi di gol ma credo che sta trovando rimedio contro la Roma. E in fase offensiva può far male alla Roma".

Come uomini chi è più forte ora?

"Se ragioni per reparti, difesa si equivale ma centrocampo Inter è più forte. Dipende da come agiscono le squadre. Se la Roma gioca a linee strette, diventa tosta. Ma l'Inter ha due soluzioni in più: sa subire l'avversario e risputarlo fuori, la Roma ha solo un metodo".

Cosa aggiunge?

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"Se la Roma gioca nella sua solita maniera, per me va a sbattere. Se la Roma cambia qualcosa, può farcela. Una Roma compatta e sempre protesa all'attacco abbiamo visto finora, se gioca così con l'Inter sbatte. Malen e Diouf possono essere gli uomini più pericolosi".

Quale il reparto d'attacco più completo?

"La fisicità dell'Inter, anche negli attaccanti, fa paura. E' una sfida tra due mondi diversi, ed è molto interessante. Sarà un bel duello".