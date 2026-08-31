È diventata virale la clip della discussione tra l'allenatore del Genoa, Daniele De Rossi, e il giornalista di Lazio Tv, Augusto Sciscione

Gianni Pampinella
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È diventata virale la clip della discussione tra l'allenatore del Genoa, Daniele De Rossi, e il giornalista di Lazio Tv, Augusto Sciscione, durante la conferenza stampa post Lazio-Genoa. La clip audio integrale è stata caricata su Instagram dal canale 'Controcalcio tv', podcast per cui Sciscione fa da opinionista, e conta oltre 12.000 'mi piace', oltre ad essere stata inviata 13.000 volte. Su X, lo stesso account ha postato un solo spezzone del diverbio, visto da oltre 225 mila persone. Lo scontro è nato dopo una domanda del cronista che ha lamentato con De Rossi la mancanza di valori sportivi del Genoa. "Lei racconta i valori sportivi solo ai giornalisti o anche ai suoi calciatori?", ha chiesto Sciscione.

SS Lazio v Genoa CFC - Serie A 2026/27

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