È diventata virale la clip della discussione tra l'allenatore del Genoa, Daniele De Rossi, e il giornalista di Lazio Tv, Augusto Sciscione, durante la conferenza stampa post Lazio-Genoa. La clip audio integrale è stata caricata su Instagram dal canale 'Controcalcio tv', podcast per cui Sciscione fa da opinionista, e conta oltre 12.000 'mi piace', oltre ad essere stata inviata 13.000 volte. Su X, lo stesso account ha postato un solo spezzone del diverbio, visto da oltre 225 mila persone. Lo scontro è nato dopo una domanda del cronista che ha lamentato con De Rossi la mancanza di valori sportivi del Genoa. "Lei racconta i valori sportivi solo ai giornalisti o anche ai suoi calciatori?", ha chiesto Sciscione.

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Immediata la replica di De Rossi: "So bene chi sei. Ciò che dici su di me o sulle realtà vicine a me, come l'Ostiamare, è bruttissimo. Vedendoti urlare e insultare su Instagram, non ti ritengo un giornalista. Forse sei ossessionato da me e dalla Roma". Quando Sciscione ha accusato De Rossi di essere a sua volta ossessionato dalla Lazio ("hai detto che vomitavi prima dei derby"), il tecnico ha chiuso definendolo "un poveraccio".