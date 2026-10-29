«Chiave emotività per il derby? Si giocherà su quello tantissimo, ma anche sui risultati e la pressione diversa che ci sarà in questi tre giorni. Attualmente l'Inter è più forte, ma l'esperienza ci dice che negli ultimi setti incontri ha vinto cinque volte il Milan e due volte è finita in parità. Questo è bene dirlo». Così Ciro Ferrara su DAZN ha parlato del derby di Milano che si giocherà a San Siro alle 20.45 di sabato 31 ottobre. L'ex calciatore si è soffermato sulla prossima gara alla luce delle gare del turno infrasettimanale, la vittoria sofferta dei nerazzurri al Penzo di Venezia e la sconfitta per 2-4 di San Siro dei rossoneri.

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-Che cosa ti ha colpito positivamente e negativamente sia di Inter che di Milan?

Nel Milan nota positiva Cisse per i due gol, in fase difensiva tanti errori nelle prestazioni dei singoli. Nell'Inter tante transizioni lasciate al Venezia e la possibilità di andare in vantaggio. La cosa positiva è che poi in queste partite l'Inter trova comunque un modo per vincere.

-L'Inter è stata fortunata oggi?

Non credo. Penso che abbia dimostrato che in gare in cui non può essere eccellente nelle espressioni di gioco di poter far gol in qualsiasi momento e poter fare risultato. Molto spesso è capitato di ribaltare il risultato. Stavolta ha rischiato tantissimo in alcuni casi in fase difensiva ma è riuscita a portare a casa il risultato.

-Sabato per il Milan ultima chiamata Scudetto?

Non credo che nessuno abbia mai pensato ad uno Scudetto per il Milan, la CL è l'obiettivo principale.

-Chi può essere l'uomo derby?

Sarà Pio Esposito a decidere il derby, non ho nessun dubbio. Anche se con il Venezia non è c'era dall'inizio, ma la deciderà lui.

(Fonte: DAZN)