Le parole dell'ex difensore francese a proposito dell'Inter e non solo nell'intervista concessa oggi
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Marcel Desailly, ex difensore del Milan, ha parlato di diversi temi nell'intervista concessa al Corriere della Sera di oggi. Qui alcune delle sue considerazioni.
La scelta di Mancini la convince?
«C’è grande interesse attorno a lui. Ma non è facile fare magie: quando attraversi un momento di crisi, ci vuole tempo per riprendersi. Il problema riguarda forse le accademie, gli stadi, la filosofia di gioco, magari tutte queste cose insieme. Forse manca qualcosa nel modo di far crescere le nuove generazioni».
E la Serie A, in questo momento?
«Non la guardo molto. Ditemi voi perché in generale il calcio italiano non viene più visto».
Neppure il Milan segue?
«Certo che sì, è una delle realtà principali insieme con l’Inter che punta anche alla Champions. Ma non mi piace intromettermi troppo, faccio il tifo da lontano».
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