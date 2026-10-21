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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Inter-Shakhtar 1-0, Paolo Di Canio ha parlato così:

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"Non me l'aspetto da Bastoni, aveva fatto una conferenza stampa intelligente dicendo che bisognava tenere i piedi per terra. Parlava di serenità e poi aveva nervosismo, vedeva anche lui che non giocavano come volevano.

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La vittoria è importante perché in dieci si è vista un'anima, se vinci così è una botta di fiducia. Oggi erano attanagliati perché volevano trovare l'equilibrio, erano più accorti, meno esposti, avevano questa preoccupazione. Devono trovare equilibrio"