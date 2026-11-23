Paolo Di Canio durissimo nei confronti di Benjamin Pavard dopo il pareggio per 4-4 tra Atalanta e Inter. L'ex attaccante, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha criticato pesantemente l'atteggiamento del difensore francese in occasione della seconda rete realizzata da Charles De Ketelaere.

L'episodio contestato Ã¨ quello dell'81', quando il belga ha riportato l'Atalanta sul 3-4 con una conclusione potente terminata sotto la traversa della porta difesa da Josep Martinez.

Secondo Di Canio, Pavard avrebbe dovuto opporsi al tiro con maggiore determinazione, invece di girarsi nel tentativo di proteggersi dalla pallonata.

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Di Canio: "Pavard si toglie per non prendere la pallonata"

«A questi livelli devi essere difensore cane fino in fondo. Non si puÃ² vedere quello che fa Pavard sul tiro di De Ketelaere: si gira e diventa piccolo sul fianco e prendi danno e beffa. Se tu vai dritto e ti immoli la prendi con una porzione piÃ¹ grande di corpo e la respingi, lui si gira, la prende con la mezza spalla e la manda sotto la traversa. Manca l'essere cattivo e l'essere cane fino alla fine. Pavard si toglie per non prendere la pallonata, non ci si puÃ² comportare cosÃ¬ a questo livello. Si fa piccolo invece di farsi grande e la toglie a Martinez. Se te devi comportÃ cosÃ¬, allora togliti proprio cosÃ¬ non inganni il portiereÂ».

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Parole pesantissime quelle dell'ex attaccante, che individua nella mancanza di aggressivitÃ difensiva uno degli errori principali di Pavard. Di Canio contesta soprattutto il movimento con cui il francese ha provato a opporsi alla conclusione di De Ketelaere, sostenendo che il tentativo di evitare l'impatto diretto con il pallone abbia finito per penalizzare anche Martinez.