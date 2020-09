Andrea Di Caro, vice direttore de’ La Gazzetta dello Sport, ha parlato nel corso della trasmissione su Italia 1 ‘Tiki Taka‘ dell’Inter: “Vidal? Conte lo inseguiva già dallo scorso anno. Quella dei nerazzurri è una campagna acquisti per vincere subito: il tecnico chiede giocatori pronti, come appunto Vidal e Kolarov. Vidal più Nainggolan? No, non giocheranno insieme: il belga è sulla lista dei partenti“.