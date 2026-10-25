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Intervenuto sulle frequenze di Radio Bruno, Alberto Di Chiara ha parlato di Inter-Fiorentina. L'ex giocatore sottolinea la necessità per la squadra viola di portare a casa risultati positivi dopo un avvio di stagione non facile.

"Non ci sono squadre imbattibili, lo si vede anche dai risultati altalenanti. Forse l'Inter è quella con più continuità, ma prende tanti gol. Poi ha la forza offensiva di poter rimediare. La Fiorentina non deve partire con la paura. Devono giocare con lo spirito visto contro il Napoli. Servono i risultati positivi per la classifica e la questione psicologica".

(labaroviola.com)