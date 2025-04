"È un periodo difficile, la partita di mercoledì è uno spartiacque", ha detto Antonio Di Gennaro in merito a Barcellona-Inter

Antonio Di Gennaro, ex calciatore e commentatore TV, ha parlato ai microfoni di TMW Radio del KO dell'Inter con la Roma:

"Sono stanchi, lenti, compassati, il campionato doveva essere di preparazione alla Champions ma ieri la Roma poteva fare 3-4 gol. E' un periodo difficile, la partita di mercoledì è uno spartiacque. Ora conoscendo Conte il Napoli ha il vento in poppa. E ha trovato questo McTominay...E' un Napoli che sa fare anche la differenza nonostante le difficoltà, visto che ci sono altri infortuni".

La Juventus invece come l'ha vista?

"Lo scontro decisivo è Bologna-Juve, così come per l'Inter la sfida di mercoledì in Champions".