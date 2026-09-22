Interessante aneddoto svelato da Gianluca Di Marzio su Pio Esposito, attaccante dell'Inter e della Nazionale italiana.
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Interessante aneddoto svelato da Gianluca Di Marzio su Pio Esposito (qui le sue parole e quelle di Sebastiano). Queste le parole del giornalista di Sky Sport sul centravanti dell'Inter e della Nazionale italiana:
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“Tutti 4 o 5 anni fa dicevano: il più forte dei tre fratelli Esposito è Pio. Più forte di Sebastiano e Salvatore, che già erano in prima squadra. Si diceva già così di Pio quando era ancora nelle giovanili”, ha detto in studio a Sky.
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