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Interessante aneddoto svelato da Gianluca Di Marzio su Pio Esposito (qui le sue parole e quelle di Sebastiano). Queste le parole del giornalista di Sky Sport sul centravanti dell'Inter e della Nazionale italiana:

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Getty Images

“Tutti 4 o 5 anni fa dicevano: il più forte dei tre fratelli Esposito è Pio. Più forte di Sebastiano e Salvatore, che già erano in prima squadra. Si diceva già così di Pio quando era ancora nelle giovanili”, ha detto in studio a Sky.