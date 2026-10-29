GUARRO e PACE EP33: Inter, 3 punti e 8 insufficienti. La radice marcia non riguarda l’approccio

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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Arturo Di Napoli ha commentato la sofferta vittoria dell'Inter contro il Venezia. "Sono partite che ti pesano, quando l'Inter accelera è impressionante. E' vero, ieri non ha fatto vedere nulla. Bisogna dare merito al Venezia, che anche quando c'era Stroppa non meritava l'ultimo posto, l'hanno condannata gli episodi".

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"E' chiaro che Nicola ha dato più solidità, ma le qualità dell'Inter sono diverse. Sono quelle partite sporche che ti danno dei segnali. E' questo quello che fa una grande squadra, che porta a casa le partite sporche. La cosa che vedo è che c'è consapevolezza della propria forza. Lì poi subentra la presunzione e devi evitarla".

(TMW Radio)