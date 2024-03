Serie A, Lotito voleva chiedere la ripetizione di Lazio-Milan. Ora pensa…

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito , era infuriato dopo la partita contro il Milan finita 1-0 per i rossoneri, con la squadra di Sarri che ha finito la partita in 8 per le espulsioni di Pellegrini, Marusic, Guendouzi .

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport avrebbe pensato anche alla richiesta di separazione della gara. Si sarebbe confrontato con il suo avvocato per studiare la possibilità di rigiocare la partita per errore tecnico sull'episodio Maignan-Castellanos. Ma non ci sarebbero le condizioni e per questo il numero uno biancoceleste starebbe pensando ad una causa legale da muovere contro ignoti per aggirare la clausola compromissoria. "E’ pronto a rivolgersi alle sedi preposte e non preposte. Coni, Figc (aprendo nuovi fronti di battaglia), Ministero dello Sport, Governo, interrogazioni parlamentari, finanche la magistratura se riterrà di poterlo fare", si legge sul quotidiano sportivo.