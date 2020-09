Di Francesco: “Godin più vicino. Nainggolan? Speriamo di portarlo al Cagliari per…”

«Godin e Nainggolan? Portiamoli prima dentro e poi ne parliamo. Il più vicino in questo momento è Godin per quello che mi ha riferito la società. Poi speriamo di mettere dentro anche Radja per far crescere dal punto di vista della personalità e del carattere questi ragazzi». Eusebio Di Francesco non ha mollato il centrocampista nerazzurro. Il difensore è davvero ad un passo dal vestire la maglia rossoblù ma il club sardo spera ancora di poter far ritornare il belga che l’anno scorso è stato a Cagliari in prestito.

(Fonte: Skysport)