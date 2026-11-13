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Nel segno di Pio Esposito, ma anche di Federico Dimarco. L'attaccante dell'Inter ha segnato un'importantissima doppietta ieri in Italia-Francia a San Siro, ma anche l'esterno nerazzurro ha fornito un assist fondamentale per la rete del 2-1 dell'ex Inter Frattesi. Così La Gazzetta dello Sport ha parlato proprio di Dimash.

"Il pensiero controcorrente ha funzionato anche con Federico Dimarco. Dimash non è quello della scorsa stagione: segna meno, è meno decisivo in un’Inter che non è cambiata poi così tanto. Da un paio di settimane però sembra più brillante e Mancini lo sa, lo vede, anche se il sistema di gioco con cui ha disegnato questa sua nuova Italia non aiuta. Il terzino sinistro è più bloccato – diciamo Calafiori – e un esterno di centrocampo a tutta fascia non è previsto. Per Dimarco così ha pensato una piccola rivoluzione: usarlo alto, da ala sinistra. Federico è entrato in quel ruolo quando San Siro, il suo stadio, aveva ancora le mani nei capelli per il rigore sbagliato da Seba Esposito. Nell’aria, quella sensazione di ineluttabile disfatta. Macché, Dimarco da sinistra ha messo la palla perfetta – bassa, forte, sul piede di Frattesi – e gli abitanti di San Siro sono tornati ad abbracciare il vicino di posto. Se c’è da scegliere la giocata più importante della partita, è quella", si legge.