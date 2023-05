Dionisi a Sky: “Peccato non averla sbloccata. Inter può vincere la Champions? Ho visto…”

"Serve cinismo che ci è mancato per far risultato, abbiamo avuto occasioni importanti, poi nel secondo si può calare di intensità, poi i cambi... Il peccato è non averla sbloccata che meritavamo. Stiamo facendo un bel percorso di crescita, non siamo gli stessi di qualche mese fa, se no finiva 3-0".

"Berardi? Non credo sia l'unico ad aver fatto scelte così, di restare. È molto maturo e consapevole, conosce il suo carattere, è una scelta anche di vita per certi aspetti, un po' insolita, ma questa realtà gli permette di esprimersi per quel che è. Glielo auguro ancora io per alcuni aspetti, è di una categoria superiore, mi basta allenarlo e vederlo...Rinnovo? Non so quando, ci siamo parlati settimana scorsa. Quando ci saranno decisioni e conferme tutti lo sapranno. Se Carnevali lo ha detto, sarà così".