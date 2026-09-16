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ANDY IL TRENO

Dopo una prima stagione tra alti e bassi con l’Inter, Andy Diouf si sta imponendo come una delle grandi rivelazioni nerazzurre. Spostato nel ruolo di esterno destro dopo una “folle idea” di Chivu, l’ex centrocampista del Lens ha finito per convincere tutti in Lombardia. E non solo: anche Zinédine Zidane lo ha inserito nella lista dei preconvocati della Francia. Inizia così l'articolo di Eurosport sull'ascesa di Diouf nel suo nuovo ruolo:

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"Chiamatelo pure “Andy il treno”, se volete. Ma tra i tanti soprannomi che gli sono stati affibbiati, Andy Diouf ne preferisce in realtà un altro. «Io preferisco Andy il calcio Diouf», aveva scherzato a fine agosto dopo la vittoria dell’Inter contro il Monza per 4-1.

Diouf non ha mai dubitato delle proprie qualità, ma nel corso dell’estate ha visto cambiare completamente la propria situazione.

VIDEO FCIN1908 / Inter, visite al Coni per Andy Diouf

Dopo una prima stagione non semplice in nerazzurro, caratterizzata da numerosi ingressi dalla panchina e pochissime partenze da titolare con Cristian Chivu — appena quattro tra Serie A e Champions League — l’ex Lens, acquistato un anno fa per 25 milioni di euro dopo il mancato arrivo del connazionale Manu Koné, sembra oggi essere diventato uno dei punti fermi della squadra.

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