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La vittoria per 3-1 dell'Italia contro la Francia in Nations League ha fatto molto rumore: da una parte la grande gioia degli Azzurri, alle prese con un percorso di rinascita dopo anni di difficoltà, dall'altra la grande delusione dei Bleus, da un decennio e più al vertice del calcio mondiale. Raymond Domenech, ex ct della selezione transalpina, ha commentato su X con parole dure: "Quella dell'Italia è una vittoria inaspettata. Una squadra debole in tutti i reparti, ma la cosa più sorprendente è il loro livello tecnico: quanti errori in passaggi facili, è sconcertante".

Italie France 1/1 c’est inespéré pour les Italiens . Quelle faiblesse dans tous les secteurs mais le plus surprenant est leur niveau technique , que d’erreurs dans des passes faciles c’est affolant . — Raymond Domenech (@RaymondDomenech) November 12, 2026

Italia-Francia 3-1: com'è possibile? Come può la Francis perdere il filo fino a tal punto? Le falle difensive della squadra si confermano".