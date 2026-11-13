L'ex ct dei Bleus è rimasto spiazzato dal successo degli Azzurri di Mancini
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La vittoria per 3-1 dell'Italia contro la Francia in Nations League ha fatto molto rumore: da una parte la grande gioia degli Azzurri, alle prese con un percorso di rinascita dopo anni di difficoltà, dall'altra la grande delusione dei Bleus, da un decennio e più al vertice del calcio mondiale. Raymond Domenech, ex ct della selezione transalpina, ha commentato su X con parole dure: "Quella dell'Italia è una vittoria inaspettata. Una squadra debole in tutti i reparti, ma la cosa più sorprendente è il loro livello tecnico: quanti errori in passaggi facili, è sconcertante".
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