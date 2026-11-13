L'attaccante dell'Inter sta facendo registrare numeri da urlo in Nazionale
VIDEO FCIN1908 / Upamecano: "Pio Esposito è molto forte, non è stato facile marcarlo"
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A soli 21 anni, Pio Esposito è indiscutibilmente diventato l'attaccante di riferimento del calcio italiano. Il classe 2005 dell'Inter è stato il grande protagonista del successo in Nations League contro la Francia con una doppietta e una prestazione da autentico dominatore, e per lui sono arrivati complimenti da ogni dove, in italia e non solo. I suoi numeri con l'Italia, d'altronde, parlano per lui: sono ora 9 i gol segnati in sole 14 presenze. La domanda che in molti si sono fatti ieri sera è stata: riuscirà a superare il record di gol con la maglia della Nazionale appartenente a Gigi Riva, e che resiste ormai dal lontano 1974?
Il record di RivaLa leggenda del Cagliari rimane il miglior marcatore della storia della nostra Nazionale: 35 reti in 42 presenze, un record che dura da ben 52 anni e che è rimasto un traguardo inavvicinabile per chiunque, nonostante il susseguirsi di attaccanti del calibro di Rossi e Altobelli, Vialli e Vieri, Totti e Del Piero, Inzaghi e Toni, giusto per fare qualche nome. Un unicum nel panorama europeo e internazionale, anche alla luce del sensibile aumento del numero degli incontri internazionali di questa epoca nella quale ormai non fa più notizia vedere bomber da 50, 60 o anche più gol con la propria selezione.
La proiezioneEcco quindi che, considerando l'età (solamente 21 anni), le tante partite internazionali in programma ogni anno (almeno 8-10 fra amichevoli e gare ufficiali) e i numeri già fatti registrare (9 gol in 14 partite), Pio Esposito ha tutte le carte in regola per infrangere lo storico record di Gigi Riva. L'ex bomber del Cagliari lasciò la Nazionale a 30 anni: poniamo che l'attaccante dell'Inter faccia lo stesso, avrebbe quindi altri 9 anni e circa 70-90 occasioni per incrementare il suo bottino con la maglia azzurra. Ovviamente, tutto questo al netto di infortuni o altri inciampi nel corso della sua ancor giovanissima carriera. La sua media, a oggi, è di 0,64 gol a partita circa: per arrivare a quota 36 centri e superare Riva potrebbero bastare 56 presenze, cioè 5, 6 o 7 anni al massimo. Considerando il rendimento attuale, di certo non una chimera. Si tratta soltanti di numeri, certo. Ma di questo passo...
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