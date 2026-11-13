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A soli 21 anni, Pio Esposito è indiscutibilmente diventato l'attaccante di riferimento del calcio italiano. Il classe 2005 dell'Inter è stato il grande protagonista del successo in Nations League contro la Francia con una doppietta e una prestazione da autentico dominatore, e per lui sono arrivati complimenti da ogni dove, in italia e non solo. I suoi numeri con l'Italia, d'altronde, parlano per lui: sono ora 9 i gol segnati in sole 14 presenze. La domanda che in molti si sono fatti ieri sera è stata: riuscirà a superare il record di gol con la maglia della Nazionale appartenente a Gigi Riva, e che resiste ormai dal lontano 1974?

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Il record di Riva

La leggenda del Cagliari rimane il miglior marcatore della storia della nostra Nazionale: 35 reti in 42 presenze, un record che dura da ben 52 anni e che è rimasto un traguardo inavvicinabile per chiunque, nonostante il susseguirsi di attaccanti del calibro di Rossi e Altobelli, Vialli e Vieri, Totti e Del Piero, Inzaghi e Toni, giusto per fare qualche nome. Un unicum nel panorama europeo e internazionale, anche alla luce del sensibile aumento del numero degli incontri internazionali di questa epoca nella quale ormai non fa più notizia vedere bomber da 50, 60 o anche più gol con la propria selezione.

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La proiezione

Ecco quindi che, considerando l'età (solamente 21 anni), le tante partite internazionali in programma ogni anno (almeno 8-10 fra amichevoli e gare ufficiali) e i numeri già fatti registrare (9 gol in 14 partite),. L'ex bomber del Cagliari lasciò la Nazionale a 30 anni: poniamo che l'attaccante dell'Inter faccia lo stesso, avrebbe quindi altri 9 anni e circa 70-90 occasioni per incrementare il suo bottino con la maglia azzurra. Ovviamente, tutto questo al netto di infortuni o altri inciampi nel corso della sua ancor giovanissima carriera. La sua media, a oggi, è di 0,64 gol a partita circa: per arrivare a quota 36 centri e superare Riva potrebbero bastare 56 presenze, cioè 5, 6 o 7 anni al massimo. Considerando il rendimento attuale, di certo non una chimera. Si tratta soltanti di numeri, certo. Ma di questo passo...