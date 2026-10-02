VIDEO FCIN1908 / Ausilio: "Dumfries aveva desiderio di andare, sono felice per lui perché..."

Dopo il pareggio contro la Grecia in Nations League, Denzel Dumfries ha rilasciato un'intervista a SBS6. La conversazione ha toccato, tra le altre cose, la deludente prestazione della nazionale olandese prima dell'intervallo."Abbiamo dovuto dimenticare il primo tempo e dare il massimo nel secondo e si è vista la reazione". L'ex Inter ha parlato anche del gol annullato per fuorigioco che secondo lui avrebbe sicuramente dovuto essere convalidato. "È molto frustrante, perché lo sapevo già in campo. Così ci annullano un gol. L'ho anche detto all'arbitro".

Nel corso dell'intervista, Dumfries è apparso infastidito dal mormorio circostante, tanto che ha ripreso un giornalista greco per il tono della voce abbastanza alto. "C'è così tanto rumore qui. Ehi, amico, scusami. Amico mio, mostra un po' di rispetto! Stiamo facendo un'intervista qui".