Denzel Dumfries non è riuscito a mandare giù il modo in cui l'Olanda ha subito il gol nel pareggio contro la Germania (1-1). L'ex Inter si è soffermato soprattutto sul comportamento di Joshua Kimmich. Poco prima del gol dei tedeschi, gli olandesi hanno chiesto che il pallone venisse buttato fuori per permettere ai sanitari di entrare in campo e soccorrere Brobbey che era rimasto a terra dopo un contrasto. Kimmich, invece, ha continuato a giocare, e da lì è nato il gol. "Sono situazioni dalle quali dobbiamo semplicemente imparare", dice Dumfries.

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"Quell'esterno sinistro mi ha guardato come se volesse fermarsi. Poi ha passato la palla a Kimmich. Conosciamo Kimmich. È un calciatore di livello mondiale, ma conosciamo anche i suoi trucchi. Lui continua a giocare. Non deve succederci. Alla fine, sono cose che dobbiamo fare anche noi. Sono andato a chiedere spiegazioni, sì. Assolutamente. Alla fine hai comunque la sensazione che non sia stato corretto. Però si vede che è proprio questo a fare la differenza".

(Voetbalzone)