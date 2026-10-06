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Un pieno di Olanda per ritrovare fiducia e provare a conquistare il Real Madrid. Denzel Dumfries ha sfruttato la sosta per le Nazionali per sentirsi nuovamente centrale all'interno di una squadra, cosa che ancora non gli è riuscita in Spagna. L'ex esterno dell'Inter ha giocato tutte e quattro le partite giocate dagli Oranje, saltando solamente 10 minuti: come scrive il Mundo Deportivo, un segnale importante per Josè Mourinho, che fin qui lo ha alternato con Trent Alexander-Arnold sulla destra.