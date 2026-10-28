Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Nella lista dei convocati del Venezia per la partita di campionato contro l'Inter c'è anche Alfred Duncan. L'esperto centrocampista ghanese, inizialmente ai margini del progetto dei lagunari, è stato reintegrato in rosa dal nuovo tecnico Davide Nicola, e potrebbe fare il suo debutto stagionale proprio contro la sua ex squadra: Dunca, infatti, è cresciuto proprio nel settore giovanile nerazzurro, prima di iniziare un lungo giro d'Italia fra Serie A e B.

Getty Images

La conferma è arrivata direttamente dall'allenatore del Venezia in conferenza stampa: "Alfred lo conosco benissimo. Credo di essere stato proprio io a farlo giocare titolare in Serie B quando arrivava dalla Primavera. È un giocatore intelligente, che conosco. Uno che sa stare all'interno del gruppo. Poi è anche vero che c'è un lavoro da fare dietro. Lui si è sempre allenato con il giusto spirito. Lo useremo servirà alla causa, magari contro l'Inter, chi lo sa".