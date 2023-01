EDICOLA CDS – Lukaku, corsa contro il tempo: sei mesi per convincere l’Inter

Su Fcinter1908.it le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola domani mattina

Se l'Inter non ha viaggiato ai ritmi sperati finora è anche per il peso dell'assenza di Romelu Lukaku. Nell'attaccante belga il club nerazzurro aveva riposto enormi speranze la scorsa estate, ma gli infortuni ne hanno minato continuità e tranquillità fino a questo momento. Riuscirà il numero 90 a convincere la dirigenza di viale della Liberazione a rinnovare il prestito col Chelsea a fine stagione? Su questo si interroga il Corriere dello Sport in prima pagina. "Juve senza pace", poi si legge, a proposito della possibile squalifica anche dei calciatori bianconeri.