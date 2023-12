EDICOLA TS – Napoli-Inter ad alta pressione. Rabiot gobbo per sempre

Tuttosport dedica la prima pagina elogiando l'importanza e le prestazioni di Adrien Rabiot per la Juve. Si parla anche di Napoli-Inter

Tuttosport dedica la prima pagina elogiando l'importanza e le prestazioni di Adrien Rabiot, determinante nella vittoria esterna della Juve a Monza. "Jovic toglie le ansie al diavolo": l'ex attaccante della Fiorentina trova la prima rete in maglia rossonera e il Milan vince la sua seconda gara consecutiva in Serie A. Spazio alle avversarie degli Azzurri a Euro 2024: "Spagna, Croazia, Albania: Italia è tosta". "Napoli-Inter ad alta pressione", si legge in merito al big match del Maradona.