Per la prima pagina di TuttoSport in edicola domani mattina la situazione delicata in cui si ritrova Steven Zhang potrebbe incidere anche sul mercato di gennaio dell'Inter. "Niente mercato", si legge sul quotidiano. Che poi rincara la dose: "Zero euro per i rinforzi di gennaio: Suning nei guai per i tassi d'interesse (25%) di Oaktree".